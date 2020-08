Zwalniam was!

Nie spodobało mu się bardzo to, że przyznali sobie podwyżki, ale nie tylko to. „Kurr... Co się w tym kraju dzieje? W końcu jest zgoda w Sejmie! Najpierw w sprawie podwyżek o ponad 50 proc. dla wszystkich polityków oraz dodatkowe miliony na partie polityczne i to kiedy? Dzień po tym, jak ogłoszono historycznie największy spadek polskiego PKB! A potem wszyscy zgodnie olali raport Rzecznika Praw Obywatelskich” – oburza się aktor. „Podczas prezentacji raportu Bodnara o stanie praw człowieka w Polsce sejmowe ławy świeciły pustkami! Po obu stronach! Skandal kurr...! Wszystkich Was zwalniam!” – oznajmił stanowczo. Kiedyś może pan Antoni doczyta, że posłów zwolnić może co najwyżej naród w wyborach, a nie aktor na Instagramie. Na szczęście.