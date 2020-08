Seria antyrządowych nagrań syna Martyniuka. Zaszkodzi karierze słynnego ojca?

W nocy z soboty na niedzielę Daniel Martyniuk opublikował na swoim instagramowym profilu serię nagrań, w których w mocnych słowach krytykował polski rząd, a swoich obserwatorów namawiał nawet do walki z systemem. "Zniszczyć rząd i władzę rządzącą, to z nimi powinna odbyć się walka! Stop kłótniom wszechpolskim, już raz rozebrano nam kraj w ten sposób! Zniszczyć rząd!" – apelował do swoich fanów, wymachując butelka z alkoholem.

Wcześniej syn Zenka Martyniuka zasłynął z konfliktów z prawem, a za liczne wykroczenia trafił nawet do aresztu.

W mediach pojawiają się spekulacje, że zła sława Daniela Martyniuka może zaszkodzić karierze jego ojca. Nieoficjalnie mówi się, że, pomimo sympatii do muzyka, prezes TVP Jacek Kurski rozważa poluzowanie ich współpracy.

