Znana dziennikarka po 16 latach odchodzi z TVN. "Nasze drogi się rozeszły"

W poniedziałek Magda Mołek w mediach społecznościowych poinformowała, że odchodzi z TVN.

"We wrześniu 2004 roku zaczęłam pracować w TVN. Minęło 16 lat i właśnie nasze drogi się rozeszły. Dziękuję Wszystkim, których tam spotkałam i od których mogłam się uczyć. Dziękuję Widzom za życzliwość i wspólne radości. Dziennikarką będę zawsze, bo to bardziej charakter niż zawód i teraz czuję, że idę swoją drogą" – napisała na swoim Instagramie.

Rok temu Magda Mołek wraz ze współprowadzącym Marcinem Mellerem odeszła z „Dzień Dobry TVN”, który prowadziła przez 15 lat.

Do zakończenia współpracy dziennikarki ze stacją odniósł się w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. – Magda poczuła, że teraz czas na zmiany, czas na nowe. Dziękujemy jej za te wspólne, bardzo owocne lata i życzymy, żeby nowy początek spełnił jej nadzieje. A gdyby za nami zatęskniła i chciała wrócić do telewizji, która też się przecież w niespotykanym dziś tempie zmienia, to my zawsze jesteśmy otwarci na nowe, ciekawe propozycje współpracy – powiedział.

