Prywatność ochroniona!

Tłumaczy też, dlaczego o rozstaniu poinformowała cały świat za pomocą filmiku wrzuconego do sieci.

– Nagranie tego filmu było trudne, bo musiałam odsłonić więcej, niż bym chciała, i powiedzieć o czymś, co mi nie wyszło. Z drugiej strony czułam, że jeśli tego nie zrobię, sytuacja będzie poza moją kontrolą i zacznie żyć swoim życiem – wyjaśnia. – Może zabrzmi to absurdalnie, ale zrobiłam to, żeby ochronić prywatność – podkreśla.

Bo wiadomo nie od dziś, że najskuteczniej chroni się swoja prywatność, opowiadając o niej w Internecie. A potem jeszcze koniecznie w wywiadach.