Jak uśpić świadomość?

Edzia dopatrzyła się ostatnio na zachmurzonym niebie kształtu anioła. Zrobiła zdjęcie i natychmiast umieściła je na Instagramie. Z własnym przesłaniem. „Rozpuść w sobie strach. Po prostu rozpuść go. Nie jest twój. Jest iluzoryczny, bo oparty na kłamstwie. Przywołaj miłość i zaufaj... Liczy się każda kropla naszej przebudzonej świadomości” – napisała. Czasem jednak wolelibyśmy, by strumienie świadomości Edzi pozostały w uśpieniu. Najlepiej na stałe.

Co komu można odebrać?

Podróżniczkocelebrytka Martyna Wojciechowska uważa, że w Polsce łamane są prawa kobiet i trzeba przeciwko temu głośno protestować. – Nie jestem obojętna. Zależy mi, jaka będzie Polska i jaki kraj zostawię dla mojej córki. Ten kraj ma być krajem otwartości, tolerancji i wzajemnej życzliwości – deklaruje. – Jestem bardzo zaniepokojona. Próbujemy zmienić prawa, które zostały wynegocjowane. Zapewniając minimum praw kobiet, mamy wiele do zrobienia. My w Polsce pozwalamy odebrać sobie prawa, które już mamy. Może odbierzemy kobietom prawo do głosowania lub wyboru zawodu, noszenia spodni? Kiedyś te wszystkie rzeczy nie były dostępne dla kobiet – twierdzi Martyna. Marzy nam się odebranie celebrytom prawa do opowiadania bzdur. Wszystkim, nie tylko kobietom, żeby pani Martyna nie mogła się przyczepić.