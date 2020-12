Wady i zalety

– Jak polecam coś drogiego, to się oburzacie, że to nie dla wszystkich, jak coś tańszego, to mówicie, że nie używam. Spiski, wszędzie spiski – oburzyła się Małgorzata w odpowiedzi fankom.

Pojawił się też zarzut, że Perfekcyjnej Pani Domu „do reklamowania został już chyba tylko papier rumiankowy”. Na ten zarzut Rozenek też odpowiedziała.

– Jeżeli już tak bardzo wyliczasz mi współprace, to idź o krok dalej i zrób listę. Nagle się okaże, że nie było ich wcale tak wiele i że są bardzo konsekwentne, a może nawet niektóre z nich to moje marki. Od kiedy przedsiębiorczość to wada? – zapytała. Może wtedy, gdy ktoś zamęcza nią wszystkich dookoła?Czytaj także:

Maltański walec Heleny Dalli