Jak zrobić tłok

Wszędzie pełno ludzi. „Ludy ruszyły... Arkadia dzisiaj. Boszsz, jak dobrze, że teatry, restauracje i siłownie zamknięte, bo naprawdę byłoby ciężko z tym dystansem społecznym... A tak możemy się czuć bezpieczni. Niech to szlag” – napisała, zamieszczając zdjęcie z galerii handlowej w pierwszy weekend, gdy je otwarto.

Jej fani przytomnie zauważyli, że narzeka na innych, a sama także pognała od razu do galerii. „Po co tam się włóczyć?” – zapytała jedna z fanek. „Żeby to zobaczyć” – odpisała pani Monika. Nie ma to jak popsioczyć sobie na tłum, który samemu się tworzy. Tylko po co od razu w Internecie, nie mogłaby do lustra?

