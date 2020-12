Ekspert: Cyberpunk to jedna z najbardziej oczekiwanych gier w historii

Osiem milionów sprzedanych kopii Cyberpunk 2077 w przedsprzedaży. Czy jest Pan zadowolony z wyniku?

Piotr Gnyp (Walkabout Games): Tak, to świetny wynik. Zwłaszcza, że zwrócił on wszystkie koszty produkcji tej gry. Uważam, że jest to nie lada wyczyn spełnić tak duże oczekiwania i sprawić, że tyle osób zechce zapłacić przed premierą. Proszę zauważyć, że ludzie kupili tę grę w ciemno. Na podstawie marketingu i oceny poprzedniej wersji gry, osiem milionów osób postanowiło zaufać tej firmie. To czyni Cyberpunka jedną z najbardziej oczekiwanych gier w historii. Moim zdaniem, jest to jedno z największych wydarzeń popkulturowych wszech czasów, które może mierzyć się z premierą nowych "Gwiezdnych wojen" czy "Jamesa Bonda".

Czy był Pan zaskoczony tym rekordem?

Spodziewałem się, że zrobi furorę, natomiast jestem pozytywnie zaskoczony, że gra przyjęła się tak dobrze. Jeden ze znanych serwisów gamingowych podał uśrednioną ocenę gry. Myślałem, że Cyberpunk dostanie ok. 80 procent, a otrzymał 90 procent, czyli znalazł się w najwyższej półce gier. Moje zaskoczenie budzi również oczywiście liczba sprzedanych w przedsprzedaży.

Wydaje się, że jednym z głównych atutów gry jest jej wciągająca fabuła.

Cyberpunk 2077 to gra fabularna, która bazuje na kultowej grze papierowej Cyberpunk 2020. Sam z siebie jest gatunkiem kulturowym. Mamy książki, filmy, muzykę i gry osadzone na tej kanwie. Pokazujemy nowoczesny świat, w którym poszczególne jednostki, czyli tytułowy punk, walczą za pomocą technologii z korporacjami kontrolującymi rząd. Obecnie żyjemy w Cyberpunku, czyli w latach dwudziestych XXI wieku, a więc fabuła nowej gry w sposób naturalny została przesunięta o 57 lat. Poprzednia wersja była tworzona w latach osiemdziesiątych XX wieku, a więc w zupełnie innych czasach. Osobiście gram, wcielając się w postać człowieka wyrzuconego z korporacji, który stał się człowiekiem ulicy.

Gracze wspominali o błędach. Czego one dotyczyły i czy wkrótce zostaną poprawione?

To zależy od gracza. Ta gra ma gigantyczny rozmach i tego typu przedsięwzięcia mogą zawierać błędy, które są wychwytywane i poprawiane dopiero podczas użytkowania i zbierania danych przez producenta. Cyberpunk 2077 musiał zostać wydany w grudniu. Ta presja czasowa była dodatkowo wzmocniona przez sytuację pandemiczną, ze względu np. na pracę zdalną. Liczba błędów jest może nieco większa, niż normalnie w tego typu przedsięwzięciach, ale ja osobiście ich nie zauważyłem. Zapewne wszystkie usterki zostaną wkrótce wyeliminowane. W przyszłym roku ma pojawić się wersja na PlayStation 5 i nowym Xbox, które faktycznie pokażą, jak ta gra może ładnie wyglądać. Podsumowując, przy tak wielkich produkcjach nie da się ustrzec drobnych błędów, czego przykładem może być Wiedźmin.

Stworzenie gry komputerowej tej klasy wiąże się z wysiłkiem i ogromnymi funduszami. Co jest najtrudniejsze w tym biznesie?

To zależy od produkcji. Są małe produkcje za kilkaset tysięcy dolarów, a są i te dużo większe. Najtrudniejsze jest jednak nie tyle wyprodukowanie gry, a wzbudzenie zainteresowania graczy. To m.in. na ten cel wydawanych jest kilkadziesiąt milionów dolarów. Pracuję w marketingu i to właśnie należy do moich zadań. Punkt widzenia zależy jednak od punktu siedzenia.

Nie obawia się Pan, że największe zainteresowanie projektem już minęło?

Myślę, że nie. Proszę spojrzeć na przykład Grand Theft Auto V. Ukazała się na PlayStation 3, a wkrótce trafi na PS4 i PS5. Wersja online generuje ok. miliona dolarów każdego miesiąca. Na tym polega obecnie kształtowanie świata gier, głównie z funkcją Multiplayer, które przez lata będą nam generowały dochody.