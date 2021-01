Twarz rajstop ekologicznych

Wreszcie wyjaśniło się dlaczego. Otóż była menedżerka Dody, a teraz już samodzielna celebrytka przygotowywała się do nowego wyzwania. Właśnie z wielką ekscytacją poinformowała świat, że została twarzą rajstop. Nie jakichś tam zwykłych, o nie! Ona będzie twarzą rajstop ekologicznych! Sablewska za pośrednictwem serwisu Pudelek informuje, że te rajstopy powstają w procesie produkcyjnym, w którym zużywa się o 90 proc. mniej wody i emituje do atmosfery 80 proc. mniej dwutlenku węgla.

„Zdajemy sobie sprawę, że przemysł odzieżowy musi zwolnić, a moda sama w sobie powinna reprezentować najwyższą jakość, abyśmy mogli czerpać z niej właściwe wartości” – podkreśla Maja. To pani Maja czerpie wartości z rajstop? To w sumie by wiele wyjaśniało.

