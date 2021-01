Rusin oszukana w internecie. "To skandal, chamstwo i przede wszystkim przestępstwo!"

Niedawno Kinga Rusin wyjawiła na Instagramie, że wyprowadziła się z Polski i od dwóch miesięcy mieszka na jednej z małych wysp na Oceanie Indyjskim.

Kilka dni temu Rusin opublikowała kolejne zdjęcie z malowniczej wyspy, tym razem we wpisie ostrzegła jednak przed internetowymi oszustami.

Rusin ostrzega fanów

"UWAGA! OSTRZEGAM PRZED OSZUSTAMI! NIE POLECAM ŻADNYCH SZEMRANYCH LEKÓW! Jedyne produkty, które reklamuję i pod którymi się z całą odpowiedzialnością podpisuję to kosmetyki mojej marki PAT&RUB. NIC WIĘCEJ!" – tłumaczy celebrytka.

instagram

"Mój wizerunek w krążącej w sieci reklamie podejrzanych medykamentów został wykorzystany bezprawnie! Jakiś oszust próbuje wcisnąć ludziom coś, co może być niebezpieczne dla ich zdrowia i używa do tego znanych nazwisk! Poza mną widziałam jeszcze w tej »reklamie« Monikę Olejnik czy Katarzynę Dowbor! Do reklamy dołączony jest całkowicie zmyślony wywiad! Nie dajcie się oszukać! Ja nie mam z tym nic wspólnego! Podobnie jak pozostałe panie" – podkreśla dalej Rusin.

"Jestem wściekła tym bardziej, że oszust działa spoza Polski i nie da się go ścigać zgodnie z polskim czy unijnym prawem. Jest w zasadzie bezkarny!" – dodaje dziennikarka.

