Gwiazda TVP spodziewa się dziecka. "To już 6. miesiąc"

We wtorkowym odcinku programu "Pytanie na śniadanie" Ida Nowakowska wraz z Tomaszem Wolnym rozmawiali o sposobach, w jakie celebryci informują fanów o powiększeniu rodziny.

W trakcie programu prezenterka sama poinformowała, że spodziewa się dziecka. Jak przyznała, jest w w szóstym miesiącu ciąży. Ekipa programu złożyła Nowakowskiej życzenie oraz wręczyła dziennikarce kwiaty.

Nowakowska znana z takich produkcji jak "You Can Dance", czy "Bake off - Ale ciacho". Od niedawna prowadzi poranny program „Pytanie na śniadanie”.

