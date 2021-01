Celebrytki nie przestrzegają kwarantanny? Internauci krytykują

Barbara Kurdej-Szatan po powrocie z Zanzibaru zaczęła publikować w sieci zdjęcia ze spacerów po zatłoczonych parkach. Jak przyznała aktorka, dni spędza teraz "wożąc dzieci po szkołach i lekarzach". – U mnie rozpoczęła się era szofera. Mąż wyjechał na próby do Łodzi. Będzie tam siedział od poniedziałku do piątku codziennie, a ja wożę dzieci. Do szkoły, ze szkoły, na zajęcia, do lekarza, wte i we wte – powiedziała na jednym z InstaStory.

Tymczasem zgodnie z przepisami powinna przejść 10-dniową kwarantannę. Co prawda aktorka przechorowała już COVID-19, ale zgodnie z obowiązującymi regulacjami status ozdrowieńca nie zwalnia z obowiązku kwarantanny przy powrocie na terytorium Polski. Z kwarantanny zwolnione są wyłącznie osoby, które posiadają już zaświadczenie o byciu zaszczepionym przeciw koronawirusowi oraz kilka ściśle określonych grup zawodowych.

To nie spodobało się internautom, którzy w komentarzach nie zostawili na aktorce suchej nitki. "VIP-ów kwarantanna nie obowiązuje", "są równi i równiejsi", "ozdrowieńcy po powrocie do Polski lądują na kwarantannie na 10 dni. Przerobiłam ten temat, bo mnie osobiście dotyczył" – to tylko niektóre z wpisów.

Podobnie sprawa się ma z Anną Wendzikowską, która po powrocie z wakacji pochwaliła się na Instagramie pracą na planie reklamy sweterków. – Kochani, a ja już w pracy, robimy dla was super zdjęcia z super ciuchami – zachwycała się. "Celebrytka TVN początek roku spędzała w towarzystwie córek na słonecznej Dominikanie. Do Polski wróciła dopiero w poniedziałek, chwaląc się w sieci samolotową przeprawą (...) Już w środę Ania wrzucała na Instagrama nagrania z planu sesji zdjęciowej" – opisuje serwis pudelek.

Zarówno Anna Wendzikowska, jak i Barbara Kurdej-Szatan nie odpowiedziały fanom, którzy dopytywali, co z obowiązkową kwarantanną.