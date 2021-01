Emocjonalny wpis dziennikarki TVP. "Tak wyglądają Zanzibary tysięcy pracowników służby zdrowia"

Karolina Pajączkowska w emocjonalnym wpisie poruszyła sprawę licznych wyjazdów celebrytów na zagraniczne wakacje. Na swoim Instagramie prezenterka TVP Info opublikowała zdjęcia z wakacji i zestawiła je z fotografią pracowników służby zdrowia. "Zanzibary, Meksyki i inne. Kto z nas nie marzy o rajskich wakacjach w tych trudnych czasach? Obecnie internet zalewany jest codzienną porcją zdjęć z tropików i »wakacji życia, bo przecież nikomu krzywdy nie robię«" – napisała.

"Po prawo zdjęcie mojej Mamy... Bohaterki, opiekunki, altruistki. Właśnie TAK wyglądają Zanzibary tysięcy pracowników służby zdrowia! Błagam... Tu nie chodzi o to, co kto może i na co kogo stać... Tu chodzi o SOLIDARNOŚĆ. I właśnie tej solidarności domagam się dla mojej Mamy i tysięcy bohaterów walczących w najtrudniejszych czasach naszych dziejów. DZIĘKUJĘ, że jesteście" – napisała do swoich fanów.

Celebrytki nie przestrzegają kwarantanny?

Anna Wendzikowska oraz Barbara Kurdej-Szatan tuż po powrocie do Polski z zagranicznych wakacji zaczęły publikować zdjęcia, które wskazują, że celebrytki nie odbyły przymusowej kwarantanny. Barbara Kurdej-Szatan po powrocie z Zanzibaru zaczęła publikować w sieci zdjęcia ze spacerów po zatłoczonych parkach. Jak przyznała aktorka, dni spędza teraz "wożąc dzieci po szkołach i lekarzach". Podobnie sprawa się ma z Anną Wendzikowską, która po powrocie z wakacji pochwaliła się na Instagramie pracą na planie reklamy sweterków.

Tymczasem zgodnie z przepisami powinna przejść 10-dniową kwarantannę. Z kwarantanny zwolnione są wyłącznie osoby, które posiadają już zaświadczenie o byciu zaszczepionym przeciw koronawirusowi oraz kilka ściśle określonych grup zawodowych. Zarówno Anna Wendzikowska, jak i Barbara Kurdej-Szatan nie odpowiedziały fanom, którzy dopytywali, co z obowiązkową kwarantanną.

Popularna dziennikarka znika z programu w TVP Info. "Zanim pojawią się teorie spiskowe..."