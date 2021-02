Nowakowska: Mam szczęście, że w TVP ciąża i dzieci są radością

Zanim Ida Nowakowska podzieliła się ze światem radosną nowiną, przez prawie 6 miesięcy utrzymywała ciążę w tajemnicy. Teraz chętnie opowiada o tym, jak przeżywa ten szczególony czas. W rozmowie z tabloidem "Fakt" nie ukrywa, że w TVP jest traktowana szczególnie dobrze. Zdradziła też kulisy przekazania informacji o ciąży na antenie porannego programu.

"Lawina gratulacji i przemiłych porad"

"Na pomysł ogłoszenia mojego błogosławionego stanu wpadła jedna z osób z telewizji, a cała cudowna ekipa "PnŚ" mocno się w to zaangażowała. Miałam ogromną tremę. Bardzo biło mi serce. Po ogłoszeniu nowiny zalała mnie lawina gratulacji i przemiłych porad. Wiem, że zapamiętam ten dzień do końca życia" – mówi gwiazda.

"Wszyscy w TVP troszczą się o mnie. Takie zaopiekowanie jest dla nas, przyszłych mamuś, bardzo ważne. Chyba najważniejsze. To jest cudowne, że trafiłam do klanu mam, a wszystkie dziewczyny przekazują mi swoje doświadczenia i porady" – wskazuje Ida Nowakowska.

Prezenterka dodaje: "Mam szczęście, że w TVP ciąża i dzieci są radością. To jest taka cudowna, inspirująca rodzina. Wszystko zależy tylko od mojego samopoczucia. Myślę, że mam szczęście być wśród ludzi, dla których nowe życie jest wielką radością".

Nowakowska powiedziała "Faktowi", że w jej opini wzorem ojca są koledzy z "Pytania na Śniadanie" – Tomasz Wolny oraz Łukasz Nowicki. "Potrafią wspaniale połączyć pracę zawodową i pasjonujące życie rodzinne. To dla mnie i mojego męża Jacka ogromna inspiracja. (...) "PnŚ" to jedna wielka rodzinka, ta w studio i przed telewizorami, a niebawem dołączy do niej nasz dzidziuś, z czego się ogromnie z mężem cieszymy" – zapewnia gwiazda.

