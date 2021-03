Eurowizja 2021: Znamy polskiego reprezentanta

Nazwisko naszego reprezentanta w Konkursie Piosenki Eurowizji 2021 ogłoszono w programie "Pytanie na Śniadanie" na antenie Telewizji Polskiej. W tym roku TVP nie zdecydowała się na wyłonienie uczestnia konkursu poprzez eliminacje.

"To najpiękniejsza przygoda życia"

– Jestem bardzo zadowolony z utworu, który zaśpiewam w konkursie Eurowizji 2021 w Rotterdamu. Bardzo się cieszę, bo w tym roku obchodzę 10-lecie swojej pracy artystycznej – przyznał Brzozowski, który był gościem piątkowego "Pytania na Śniadanie".

Twórcami utworu Rafała Brzozowskiego "The Ride" są kompozytorzy ze Szwecji: Joakim Övrenius, Thomas Karlsson, Clara Rubensson i Johan Mauritzson. Sam wokalista podkreślił, że jest to piosenka melodyjna, która pasuje zarówno na prywatkę, jak i z powodzeniem może być grana w radiu.

– Jeśli chodzi o teledysk, jest to najwyższej klasy produkcja – ocenił. – Przy tym klipie pracował Agustin Egurrola, będzie pracował ze mną choreograficznie, muszę się rozruszać. To jest wyzwanie, kocham wyzwania. Chcemy zrobić światową produkcję. To najpiękniejsza przygoda życia, która teraz się rozpoczyna — przyznał.

Konkurs Piosemki Eurowizja

65. Konkurs Piosenki Eurowizji 2021 odbędzie się w dniach 18, 20 i 22 maja 2021 w hali Ahoy w Rotterdamie

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny konkurs został odwołany przez pandemię koronawirusa. Zamiast niego w dzień finału wyemitowany został specjalny koncert "Eurowizja. Światło dla Europy". W 2020 roku Polskę reprezentować miała Alicja Szemplińska, 19-letnia laureatka The Voice of Poland".

