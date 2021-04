Kolejny transfer z TVN do TVP. "Wybieramy tych najlepszych"

Według ustaleń portalu Wirtualne Media, Maciej Dolega zostanie nowym prowadzącym program "Wstaje dzień" – na zmianę z Anną Popek i Adamem Gizą. Dolega będzie również gospodarzem nowego pasma, którego emisja planowana jest w weekendy między godz. 6:00 a 7:00 rano.

– W ostatnim czasie spływa na moje biurko bardzo dużo CV od pracowników konkurencji. Właściwie aplikują na każde możliwe stanowisko. Wybieramy tych najlepszych, właśnie z myślą o ciągłym rozwoju – powiedział w rozmowie z WM Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szef TAI dodał, że zatrudnienie Dolegi to część "procesu stałego polepszania oferty programowej TVP".

Dolega: Mam wielu przyjaciół w TVP

Informację podaną przez Wirtualne Media Dolega potwierdził we wpisie zamieszczonym na Twitterze. "Drodzy, dołączam do ekipy TVP Info, poprowadzę m.in program 'Wstaje dzień' TVP to miejsce, w którym zacząłem swoją przygodę z TV. Mam tu wielu przyjaciół i cieszę się, na nowe wyzwania" – napisał prezenter.

Maciej Dolega rozpoczął pracę w TVN w 2012 roku. Był m.in. prezenterem pogody w TVN24 i TVN Meteo. Przez kilka miesięcy prowadził też wieczorny "Teleserwis", w którym relacjonował najważniejsze wydarzenia z kraju i świata. Rozstał się z TVN z początkiem marca tego roku.

Wirtualne Media zwracają uwagę, że w ostatnim czasie z TVN do TVP przeszli m.in. Karolina Pajączkowska i Paweł Blajer.

Oglądalność TVN24 i TVP Info

W marcu br. średnia oglądalność minutowa TVN24 wynosiła 334 tys. osób, a udział w rynku oglądalności – 5,02 proc. W tym samym czasie średnia oglądalność minutowa TVP Info wynosiła 245 tys. osób, a udział w rynku oglądalności – 3,68 proc. (według danych Nielsena).

