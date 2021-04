"Lady Gaga pije krew niemowląt". Zaskakująca teoria Górniak

Od początku pandemii koronawirusa piosenkarka Edyta Górniak prezentuje na Instagramie własne, "koronasceptyczne" teorie dotyczące obecnej sytuacji na świecie. Teraz jednak poruszyła inną, znacznie bardziej szokującą kwestię.

Lady Gaga pije krew niemowląt?

Wokalistka twierdzi, że jest w posiadaniu wiedzy odnośnie tego, kto służy diabłu. W niedzielę ujawniła, że "służebnicą" Lucyfera jest na przykład Lady Gaga, jedna z największych światowych gwiazd muzyki.

"Ach, jak ona uwielbia rogi. Ulubiony symbol służebnicy... A taka była fajna kiedy – podpisała zdjęcie amerykańskiej gwiazdy, dopatrując się na nim diabelskich rogów. Wszystko oczywiście na Instagramie.

Tymczasem na jednej z internetowych grup pojawił się screen rozmowy internauty z piosenkarką. "Fan" postanowił przypomnieć Górniak jej stare zdjęcie, na którym pozuje z założonymi na głowę rogami. "Przyganiał... A taka fajna kiedyś była" – napisał internauta. Odpowiedź przyszł szybko: "Z maleńką różnicą, że ja nie piję krwi z niemowląt". Serwis Pudelek.pl potwierdził autentyczność screena.

"Pandemia to hipnoza"

Najcześciej jednak Edyta Górniak wypowiada się nt. koronawirus. – To jest rodzaj hipnozy, która miała za zadanie uśpić naszą czujność – mówi o pandemii koronawirusa Edyta Górniak.

W kolejnym "lajwie" na Instagramie, piosenkarka poruszyła temat noszenia maseczek. – Dzisiaj wszyscy głośno przyznają, że maski są wyłącznie symboliczne. Jaki to symbol, nie będę tutaj mówić, bo nie chcę wprowadzać negatywnej aury. Dla tych, którzy są świadomi, wiecie, co oznacza zakrycie czyichś ust. Nie ma jednak żadnych dowodów medycznych, które mogłyby udowodnić, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo, zdrowie. Fajnie, że mówią o tym fachowcy – mówiła.

Czytaj też:

Grecja znosi obowiązkową kwarantannę. Czeka na turystów