Na próżno, czyli Kamila Baranowska o celebrytach

Umiar najważniejszy

– W szystko jest dla ludzi. Trzeba wiedzieć, jak to robić, kto ma to robić. Trzeba z umiarem. Jeśli służy nam, że wyglądamy dobrze. Trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć. Nie można robić z siebie manekina lub lalki. Jak ktoś lubi napompowane usta, to jego sprawa. Im człowiek jest starszy, tym bardziej siebie lubi i akceptuje. Kiedyś się przejmowałam, że coś się komuś nie podoba. Dziś uważam, że jak się komuś coś nie podoba, to jego problem – stwierdziła celebrytka. Najbardziej podoba nam się porada, że „trzeba z umiarem”. Tak patrzymy na Paullę, patrzymy i wszystko tam jest, poza umiarem właśnie.