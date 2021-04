Oscary 2021. Poznaliśmy laureatów

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa gala wręczenia Oscarów miała nietypowy przebieg. Zamiast tradycyjnego spotkania w Dolby Theatre w Los Angeles, zaproszeni na wydarzenie goście bawili się na stacji kolejowej Union Station. Część nominowanych przebywała z kolei w studiach w różnych częściach świata łącząc się z Los Angeles za pomocą wideokonferencji.

Również z powodu pandemii nie odbył się bal laureatów i zaproszonych, który co roku miał miejsce po wręczeniu statuetek.

Największym zwycięzcą okazał się film "Nomadland", który zdobył 3 Oscary, w tym ten za najlepszy film. Do historii przejdzie również statuetka dla reżyser zwycięskiego filmu. Chloe Zhao stała się pierwszą azjatycką kobietą, która została uhonorowana Oscarem w tej kategorii.

Oscary – lista zwycięzców

Najlepszy scenariusz oryginalny - Emerald Fennell za film "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

Najlepszy scenariusz adaptowany - Christopher Hampton, Florian Zeller za film "Ojciec"

Najlepszy film międzynarodowy - "Na rauszu"

Najlepszy aktor drugoplanowy - Daniel Kaluuya za film "Judas and the Black Messiah"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Najlepsze kostiumy - "Ma Rainey: Matka bluesa"

Najlepsza reżyseria - Chloe Zhao za "Nomadland"

Najlepszy dźwięk - "Sound of Metal"

Najlepszy krótkometrażowy film aktorski - "Dwóch nieznajomych"

Najlepszy krótkometrażowy film animowany - "Jakby coś, kocham was"

Najlepszy pełnometrażowy film animowany - "Co w duszy gra"

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny - "Colette"

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny - "Czego nauczyła mnie ośmiornica"

Najlepsze efekty specjalne - "Tenet"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - Yuh-Jung Youn za film "Minari"

Najlepsza scenografia - "Mank"

Najlepsze zdjęcia - "Mank"

Najlepszy montaż - "Sound of Metal"

Najlepsza muzyka - "Co w duszy gra"

Najlepsza piosenka - "Fight for you" H.E.R. z filmu "Judas and the Black Messiah"

Najlepszy film - "Nomadland"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Frances McDormand za film "Nomadland"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy - Anthony Hopkins za film "Ojciec"

Polacy z szansami na Oscary

W tym roku Polacy mieli nadzieję na niespodziankę w kategorii "Zdjęcia", za sprawą nominowanego Dariusza Wolskiego - polskiego operatora filmowego mieszkającego i pracującego w Los Angeles. Polak otrzymał nominację za zdjęcia do filmu "News of the World". Niestety nie udało mu się zdobyć nagrody.

Drugim polskim akcentem na gali była nominacja w kategorii "Najlepsza rola drugoplanowa" dla Paula Raciego za film "Sound of Metal", którego rodzice są Polakami. Sam aktor chętnie przyznaje się do swoich polskich korzeni. Niestety, także w tym przypadku nie udało się zdobyć statuetki.

