Perfect odpowiada na wpis Markowskiego. Fani zszokowani

Kilka dni temu Grzegorz Markowski zamieścił na profilu córki na Facebooku przejmujący wpis, w którym wyjaśnia, że z powodu trwającej pandemii oraz pogarszającego się zdrowia nie jest w stanie spełnić obietnicy danej fanom. Jeszcze przed wybuchem kryzysu związanego z koronawirusem lider Perfectu obiecał, że wspólnie z zespołem wyruszy w pożegnalną trasę koncertową. Te plany musiały jednak ulec zmianie.

Tymczasem zespół wydał własne oświadczenie, w którym stwierdza, że jest zdziwiony informacjami o złym stanie zdrowia swojego lidera. Co więcej, muzycy zadeklarowali, że pożegnalna trasa koncertowa jednak odbędzie się, ale be udziału Markowskiego.

"Gramy dla Grzegorza"

Członkowie Perfectu w zamieszczonym na Facebooku oświadczeniu odnieśli się do wpisu swojego lidera, w którym ten informował o swoim złym stanie zdrowia. Muzycy życzą zdrowia Markowskiemu, ale jednocześnie wyrazili zdumienie doniesieniami o pogarszającym się zdrowiu wokalisty.

"W odpowiedzi na zamieszczone grzecznościowo oświadczenie Grzegorza Markowskiego na profilu córki, zespół Perfect chciałby za pośrednictwem swojej strony przekazać Grzegorzowi Markowskiemu wyrazy współczucia i dołączyć do licznych życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Oświadczenie to jest dla nas o tyle zaskakujące, że nic w ostatnim czasie nie wskazywało na tak nagłe pogorszenie się stanu zdrowia wokalisty" – napisano.

Dalej zespół informuje, że została podjęta decyzja o zagraniu pożegnalnej trasy koncertowej, która jeszcze przed pandemią, była obiecana fanom zespołu.

"Zobowiązujemy się do zagrania ostatnich pożegnalnych koncertów w anonsowanych terminach w nieco innej formule, nad którą już pracuje Organizator z naszym managementem. Spodziewajcie się wielu zespołowych przyjaciół i super gości!" – piszą muzycy.

Jednocześnie zespół zaapelował do fanów o to, aby udział w koncertach Perfectu stał się wyrazem solidarności z ofiarami koronawirusa.

"Bądźcie z nami do końca, Perfect zawsze był z Wami, w komunie, stanie wojennym, w wolnej Polsce, aż do dziś, także w tym trudnym czasie, gdy pandemia dotknęła tak wielu z nas. Apelujemy do Was, niech koncerty GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA, będą naszym wspólnym wyrazem solidarności z ofiarami pandemii" – napisano.

Fani niezadowoleni z decyzji zespołu

Perfect poinformował także, że jeśli stan zdrowia Markowskiego poprawi się na tyle, że będzie on mógł występować na scenie, wtedy nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby dołączył do zespołu w trakcie trasy koncertowej.

"Grzegorz Markowski zawsze był, jest i będzie PERFECT i jeżeli tylko zdecyduje, że jego stan zdrowia pozwoli mu wrócić na scenę, dokończyć rozpoczętą trasę pożegnalną dla Was i zakończyć naszą wspólną przygodę zespołu Perfect razem, to droga na scenę Perfectu stoi dla niego zawsze otworem. Do zobaczenia!" – kończą swój wpis artyści.

Tymczasem pod wpisem zespołu pojawiło się wiele negatywnych komentarzy ze strony internautów. Fanom Perfectu nie spodobał się pomysł trasy koncertowej bez udziału Grzegorza Markowskiego. Część z nich domaga się możliwości zwrotu zakupionych wcześniej biletów.

„Robicie coś na siłę, zamiast po prostu zwrócić pieniądze za bilety”, „Koncert pożegnalny to cały stary zespół. Z mojej strony trzy bilety do zwrotu”, „W tej sytuacji należałoby dać fanom możliwość zwrotu zakupionych biletów” – to tylko część komentarzy, jaka pojawiła się pod wpisem Perfectu.

