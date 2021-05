Bill Gates i Melinda Gates biorą rozwód

O swojej decyzji Gatesowie poinformowali w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w poniedziałek późnym wieczorem.

"Po długim namyśle i mnóstwie pracy włożonej w nasz związek podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszego małżeństwa. W ciągu 27 lat wychowaliśmy trójkę niezwykłych dzieci i zbudowaliśmy fundację, która działa na całym świecie i daje ludziom sposobność, by wiedli zdrowe i produktywne życie. Wciąż wierzymy w tę misję i będziemy razem współpracować w fundacji, jednak nie uważamy, że możemy się już rozwijać jako para na kolejnym etapie naszego życia. Prosimy o przestrzeń i prywatność dla naszej rodziny w momencie, w którym zaczynamy kierować tym nowym życiem" – napisali Bill i Melinda na swoich prywatnych profilach na Twitterze.

twitter

Czwarty najbogatszy człowiek świata

Para poznała się w latach 80., kiedy Melinda dołączyła do Microsoftu – firmy prowadzonej już wówczas przez Billa. Ich ślub odbył się 1 stycznia 1994 r. Mają trójkę dzieci: Jennifer Katharine Gates (ur. 1996), Rory John Gates (ur. 1999) i Phoebe Adele Gates (ur. 2002).

Według "Forbesa" Bill Gates jest czwartą najbogatszą osobą na świecie z majątkiem wycenianym na 124 mld dolarów. Razem z żoną prowadzi Fundację Billa i Melindy Gatesów. W latach 1994-2018 wpompowali w nią ponad 36 mld dolarów.

Gates na okładce "Do Rzeczy"

O działalności Billa Gatesa pisaliśmy obszernie w ostatnim (17/21) numerze "Do Rzeczy". W jaki sposób wizjoner z branży IT przekwalifikował się na pandemiczną wyrocznię i co nas czeka, jeśli jego dążenia się ziszczą? Odpowiedź w tekście Wojciecha Golonki.

Czytaj też:

Nieświęte wojny Billa Gatesa