"Obsada jest wprost wymarzona". Ruszyły zdjęcia do ekranizacji kolejnej powieści Mroza

"Czas na Behawiorystę! Drugą po Chyłce ekranizacją będzie serial na podstawie cyklu z Gerardem Edlingiem - i pojawi się jako produkcja Player Original na player.pl szybciej, niż można by przypuszczać. W roli głównej znany, ceniony i lubiany... no właśnie, kto? Więcej szczegółów niebawem - ale mogę z ręką na sercu powiedzieć, że obsada jest wprost wymarzona, a ekipa produkcyjna składa się z osób, co do których mam pełne zaufanie. Szykuje się naprawdę mocna produkcja" – napisał na Facebooku w połowie kwietnia Remigiusz Mróz.

Według informacji portalu wirtualnemedia.pl zdjęcia do produkcji zaczęły się w ostatnich tygodniach. Prace na planie mają się zakończyć w okresie letnim. Serial „Behawiorysta” jest nagrywany w Opolu. Ostateczny termin będzie zależał m.in. od aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19.

Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy nową produkcję. Wiadomo tylko, że „Behawiorysta” początkowo pojawi się na platformie Player.pl. Następnie serial będzie emitowany w kanale naziemnym Telewizji TVN, najprawdopodobniej w stacji TVN.

Historia o Gerardzie Eblingu autorstwa Remigiusza Mroza liczy na razie dwa tomy - wydany w 2016 roku „Behawiorysta” oraz w 2019 roku - „Iluzjonista”. 27 kwietnia Mróz poinformował, że 19 maja ukaże się trzecia część historii. "Tym razem Gerard będzie musiał zmierzyć się z zagadkową sprawą znikających nastolatków, po których pozostają jedynie karty tarota – a także z dość... skomplikowaną sytuacją osobistą, przed którą uciekał od finału Iluzjonisty" – napisał.