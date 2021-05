"Z wygnania na Malediwach". Śpiewak bezlitośnie o gwiazdach z Instagrama

Znana z politycznego zaangażowania Kinga Rusin mimo, że od miesięcy przebywa w ciepłych krajach, na bieżąco śledzi wydarzenia w kraju. W dniu głosowania nad Funduszem Odbudowy opublikowała na Instagramie zdjęcie na którym zapozowała na tle lazurowego morza z egzemplarzem konstytucji w dłoniach. "Tańce na grobie Konstutucji i Krajowy Program Odbudowy (KPO) czyli nie dajmy się oszukać PIS-owi!" – zaapelowała.

Głos w sprawie osobliwej aktywności gwiazdy TVN, ale też jej podobnych, zabrał aktywista miejski Jan Śpiewak. "Celebrytka milionerka Kinga Rusin poucza nas jak żyć z 'wygnania' na Malediwach. To stały mechanizm na Instagramie. Oderwani od rzeczywistości celebryci bogacze uczą nas robaków co mamy myśleć i jak mamy żyć" – zaczął swoj wpis na Facebooku.

Jan Śpiewak zastanawia się, dlaczego jakiś "pusty typ i laska, którzy w życiu nic nie przeżyli, nic nie zaryzykowali, zawsze płynęli z prądem, mają pozycje, żeby czegoś nas nauczać?".

"Przemoc bogatych nad biednymi"

Powołując się na badania, aktywista podkreśla, że Instagram to najbardziej przemocowe medium społecznościowe, które prowadzi czasem do zaburzeń samooceny i stanów lekowych. Jak tłumaczy, cały mechanizm opiera się na przemocy bogatych nad biednymi.

"Jesteśmy wrzuceni w wir ciągłego porównywania się z bajecznym życiem garstki bogaczy. Ich cały mandat do pouczania nas bierze się z ich udawanego lub prawdziwego wysokiego statusu materialnego" – napisał Śpiewak i dodał: "Kinga Rusin uczy nas jak żyć i co myśleć, bo jest bogata i od lat pieprzy głupoty w TVN. Tysiące domorosłych psychologów pokazują nam jak łatwo zdobyć kasę. Idź na psychoterapię! Ułóż sobie w glowie! Myśl pozytywnie to będziesz więcej zarabiać".

"Jesteś baterią w systemie, która ma dać im energię na nieustające wakacje na Malediwach"

"Nie, nie będziesz" – wskazał aktywista i stwierdził, że Instagram ma nas trzymać w pionie i dyscyplinować. "Masz być bezwolną owcą - konsumentem, który kupuje materialistyczną papkę. Dla influencerów i patocelebrytow jesteś tylko bezwolną masą, która tańczy jak się jej zagra. Nie jesteś ich przyjaciółką ani znajomym. Jesteś baterią w systemie, która ma dać im energię na nieustające wakacje na Malediwach, setną sukienkę i drogie auta. Nie polecam" – zakończył swój wpis Jan Śpiewak.

