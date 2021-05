Maciej Kot został ojcem. "Witaj świecie"

"Witaj świecie" – napisała Agnieszka Kot, żona skoczka Macieja Kota, pokazując na Instagramie zdjęcie z synkiem.

Fotografię opublikował na Instagramie także Maciej Kot, który zdradził imię synka. "Filip Kot #love #family #son #happiness #kocury" – napisał sportowiec.

Pod wpisami pary pojawiły się liczne gratulacje od fanów i bliskich.

Maciej i Agnieszka Kot od kilku miesięcy publikowali w mediach społecznościowych zdjęcia, na których dzielili się z fanami przeżyciami związanymi z ciążą żony skoczka.

Niedawno Agnieszka Kot pokazywała m.in. zdjęcia z przyjęcia przed narodzinami dziecka (tzw. baby shower).

W marcu żona skoczka pokazywał też sypialnię, którą wraz z mężem przygotowali dla synka. „Czy każda z Was mamuśki miała syndrom wicia gniazda? Składanie, układanie, przekładanie" – pytała internautki Agnieszka Kot.

"U nas decyzja o kolorze ściany zapadła szybko, wykorzystaliśmy farbę, która została po malowaniu salonu, gwiazdki i miś to naklejki, dzięki którym od razu wiadomo, że to pokój dziecięcy. Kolejna ważną sprawa była kwestia wyboru mebelków, jest tyle firm na rynku..." – opisywała żona skoczka. „Mama zadowolona, oby bobas też był.Teraz tylko zostaje czekać na lokatora” – czytamy dalej we wpisie z marca.

Reprezentant Polski w skokach narciarskich Maciej Kot poślubił Agnieszkę Lewkowicz w maju 2019 r. Ślub młodej pary odbył się w kościele na Skałce w Krakowie.

Agnieszka Kot jest trenerką personalną, z własnym studiem treningowym w Nowy Targu. Jak pisze na stronie swojego studia, przez 10 lat trenował lekką atletykę, specjalizowała się w biegach na 400 m przez płotki. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

