Ponad 200 milionów do wygrania. Wyniki losowania Eurojackpot w piątek 7 maja

Wyniki losowania Eurojackpot:

7 maja w losowaniu Eurojackpot padły liczby: 3. 7, 19, 27, 29 oraz 7 i 10.

Eurojackpot. Co to za gra?

Eurojackpot to europejska gra liczbowa, która została utworzona w marcu 2012 roku. W loterii uczestniczy 18 europejskich państw. Polska dołączyła do tego grona we wrześniu 2017 roku. W Eurojackpot gra się o wielkie pieniądze. Na kuponie należy skreślić 5 z 50 liczb i 2 z 10 liczb. Można także zagrać opcją chybił trafił. Pojedynczy zakład Eurojackpot kosztuje 12,50 zł. Gwarantowana pula na główne wygrane wynosi 10 mln euro (czyli ok. 45 mln zł). Co ciekawe, w grze jest aż dwanaście stopni wygranych. Losowanie Eurojackpot odbywa się w Helsinkach w każdy piątek między godziną 20.00 a 21.00.

Do tej pory w Polsce padły dwie główne wygrane. Najwyższa z nich była warta ponad 193 miliony złotych.

Czytaj też:

Czy ktoś wygrał "szóstkę"? Wyniki Lotto w czwartek 6 maja 2021