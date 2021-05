Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, iż lewicowa aktywistka właśnie uzbierała kasę na skromnego iMaca do pracy, pomyśleliśmy, że to przecież w sumie całkiem niegłupie i może my też tak powinniśmy zrobić.

Na początek chcielibyśmy ogłosić zbiórkę na pojazd, którym moglibyśmy eksplorować przestrzeń miejską w poszukiwaniu nierówności i dyskryminacji, ale że wiosen jest negatywnie ciepły, to wolelibyśmy jakąś ekologiczną teslę. A ponieważ nie dysponujemy garażem, to przydałoby się miejsce postojowe na parkingu podziemnym.