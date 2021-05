Morawiecki: Nawet prawdziwy Kiler nie boi się szczepienia przeciw COVID-19

"Nawet prawdziwy Kiler nie boi się szczepienia przeciw COVID-19! Ale spokojnie, wystarczy dla wszystkich, nawet dla Kilerów dwóch" – napisał prezes Rady Ministrów we wpisie na Facebooku.

Najnowszy spot #SzczepimySię

Udostępniony przez szefa rządu najnowszy spot nawiązuje luźno do filmu "Kiler". W nagraniu występuje ambasador akcji szczepień Cezary Pazura, do którego dołączył też inny aktor – Sławomir Orzechowski, który wcielał się rolę prawdziwego Kilera w filmie Juliusza Machulskiego.

Najnowsze dane dotyczące szczepień

Morawiecki podkreślił we wpisie, że wykonano już ponad 10 milionów szczepień, a do Polski trafią w tym miesiącu kolejne miliony dawek. 13 670 541 to dokładna liczba szczepień na dzień 9 maja. Według raportu 1 dawkę szczepionki przyjęło 10 185 393, a w pełni zaszczepionych jest 3 650 119 osób.

Szczepienia od 16 roku życia?

Od 9 maja trwa już rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 osób od 18. roku życia. Rozważana jest możliwość dopuszczenia do szczepień również osób w wieku 16 i 17 lat, o czym informował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. – Prawdopodobnie dopuścimy to w najbliższym czasie, mówię o perspektywie dosłownie przyszłego tygodnia – dodał w TVN24 Niedzielski.

Informacje potwierdził dziś także Waldemar Kraska w Programie I Polskiego Radia. – Myślę, że taka rekomendacja się w tym tygodniu pojawi. Wtedy, jeżeli się ona pojawi osoby powyżej 16. roku życia także w Polsce będą szczepione, bo te szczepionki są także bezpieczne dla tego przedziału wiekowego – powiedział.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Od dzisiaj wprowadzono ułatwienia w punktach szczepień dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami od 10 maja mają możliwość zaszczepienia się w punktach szczepień powszechnych bez konieczności wcześniejszego umówienia się, czy to za pośrednictwem infolinii, czy elektronicznego formularza. Wystarczy, że przyjadą do punktu szczepień powszechnych. Po zarejestrowaniu się oraz zakwalifikowaniu do szczepienia będą mogły od razu otrzymać zastrzyk.

