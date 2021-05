"Głupia albo nieświadoma". Chodakowska pochwaliła się szczepieniem. Fala hejtu

Ewa Chodakowska i jej mąż Lefteris Kavoukis postanowili zaszczepić się przeciw COVID-19. Trenerka pochwaliła się w mediach społecznościowych, że jest już po szczepieniu i z tego powodu bierze dwa dni wolnego od działalności w Interneci. Pod jej postem na Instagramie posypała się lawina komentarzy koronasceptyków i antyszczepionkowców.

"Fajna byłaś..."

Wielu internautów zarzuca trenerce brak rozsądku, narażanie swojego zdrowia i bycie zmanipulowaną przez media. Niektórzy wręcz deklarują, że przez decyzję Chodakowskiej, nie będą już dłużej obserwować jej profilu.

"Fajna byłaś, ale się zaszczepiłaś!; Nie ma się czym chwalić, raczej powinno się z tym kryć; I po co ten cały zdrowy tryb życia, jeśli pozwoliła Pani sobie wstrzyknąć truciznę, która prawdopodobnie będzie powoli degradować Pani organizm?; Kobieto, jesteś albo głupia, albo nieświadoma, co zrobiłaś i czym się chwalisz; Właśnie zabiliście ciało i duszę. Życzę dużo zdrowia, teraz będzie Wam potrzebne; Następni, co się sprzedali; Myślałam, że ten profil promuje zdrowy styl życia. Zawiodłam się. Żegnam; W tym momencie przestaję obserwować " – tak brzmi jeden z komentarzy.

Trenerka nie przebiera w słowach

Pojawiły się także wpisy sugerujące, że Chodakowska za promowanie szczepień otrzymała pieniędze. Trenerka zareagowała na jeden z takich komentarzy: "Jakich pieniędzy? Skąd pomysł, że ktoś dostaje za to pieniądze? Nie wstyd ci powielać tych skretyniałych teorii spiskowych? Usłyszałaś i powtarzasz, bo dowodów nikt nie ma (...) jestem dorosła, mam pieniądze, to mój wybór, bo mam wybór, tak? Serio wydaje ci się, że ktoś mógłby mnie przekupić pieniędzmi, żebym zrobiła coś wbrew swojej woli? Każdy sądzi według siebie. Jesteś przekupna? Nie oczekuj proszę ode mnie, że będę robić i mówić tak, jak ty uważasz".

Pod wpisem Ewy Chodakowskiej pojawiło się także wiele przyjaznych opinii i wyrazów wsparcia.

