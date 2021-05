Zmiany w "The Voice Senior". Nieoficjalnie: Rodowicz za Piaska

W styczniu na swojej imprezie urodzinowej Andrzej Piaseczny dał wyraz poglądom na temat partii rządzącej. W sieci pojawiło się nagranie, na którym wokalisty krzyczy "je**ć PiS i Konfederację". Wszystko nagrał, a potem wrzucił do Internetu jego przyjaciel Nergal. Sprawa wywołała niemałą burzę. Pojawiło się też oświadczenie Telewizji Polskiej.

Centrum informacji TVP opublikowało komunikat dotyczący całej sprawy. "Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej" – napisano. "Zachowania danego celebryty lub artysty, promujące postawy szkodliwe i społecznie nieakceptowalne, takie jak mowa nienawiści czy afirmacja używania narkotyków, oczywiście mają wpływ na decyzje Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości" – dodano.

Rodowicz zajmie miejsca Piaska?

Jak informuje nieoficjalnie "Super Express", Andrzeja Piasecznego w jury programu "The Voice Senior" ma zastąpić sama Maryla Rodowicz. "Na udział niekwestionowanej królowej polskiej sceny w takim programie czekano od lat" – wskazuje tabloid.

Niewykluczone, że będą też inne zmiany. "Stacja chce, by w fotelach jurorskich „Seniora” zasiadły same kobiety. Iza Trojanowska i Alicja Majewska na pewno zostają. A to oznaczałoby, że z programu zniknie też Witold Paszt. Umowy wciąż są jednak negocjowane" – podaje "Super Express".