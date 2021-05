"Szóstka" w Lotto. Szczęśliwiec wygrał blisko 12 milionów

W losowaniu w grze Lotto w dniu 20 maja 2021 wylosowano następujące liczby: 43, 48, 35, 45, 46, 30. Z kolei w losowaniu w grze Lotto Plus wylosowano liczby: 25, 36, 31, 28, 21, 16.

"W rozbitej w czwartek kumulacji Lotto, poza główną wygraną, padło ponad 410 tysięcy wygranych niższego stopnia o łącznej wartości 15 045 947,70 zł. Ponadto gracze Lotto dzięki kumulacji zasilili Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą ponad 9,8 mln zł, a Fundusz Promocji Kultury – ponad 2,6 mln zł" – informuje Totalizator Sportowy.

Zasady gry w Lotto. Jak grać w Lotto?

Lotto to najpopularniejsza gra Totalizatora Sportowego, która oferuje bardzo wysokie wygrane. Trzeba jednak trafić sześć liczb. Jednocześnie jest to najstarsza z gier losowych w Polsce. Losowania Lotto są we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21:50. Zasady Lotto są bardzo proste.

W losowaniu bierze udział 49 kul. W zakładach prostych typuje się 6 z 49 liczb, a w zakładach systemowych 7 do 12 liczb. Opłata za jeden zakład to 3 zł, przy czym 25% to dopłata na rozwój sportu. Gracz wygrywa w Lotto, jeśli trafi 3, 4, 5 lub 6 trafień.

Do czasu wprowadzenia Eurojackpot, Lotto generowało największe wygrane w Polsce. Wszystko za sprawą mechanizmu kumulacji, która zapewnia zwiększanie puli za szóstkę, gdy w poprzednim losowaniu nikt nie trafił.

