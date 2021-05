Historyczny moment. Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Muellera

40 goli w jednym sezonie Bundesligi przez blisko pół wieku wydawało się niemożliwe do osiągnięcia dla żadnego piłkarza. Podczas przedostatniej kolejki niemieckiej Bundesligi Robert Lewandowski strzelił swojego 40. gola w sezonie, tym samym wyrównując kilkudziesięcioletni rekord liczby strzelonych bramek ustanowiony przez Niemca Gerda Müllera.

Na tym jednak nie poprzestał. W dzisiejszym meczu z FC Augsburg napastnik Bayernu Monachium zanotował swoje 41. trafienie w bieżących rozgrywkach niemieckiej ekstraklasy. Reprezentant Polski dokonał tego w zaledwie 29 ligowych występach.

Bramka padła w ostatniej minucie meczu.

"Jeszcze jedno wyzwanie przede mną"

W wywiedzie udzielonym kilka dni tem "Lewy" nie ukrywał, że ma w kończącym się sezonie Bundesligi jeszcze coś do zrobienia. – Mam oczywiście wielki respekt do dokonań Gerda Müllela, tego co zrobił nie tylko dla niemieckiej piłki, ale i dla całego europejskiego i światowego futbolu. Jest to wielkie nazwisko. Stać na równi z taką osobą, to jest coś niezwykłego, ale (...) rekordy są po to, żeby je próbować pobijać – zaznaczył. Jak dodał, w najbliższym meczu zamierza powiększyć liczbę zdobytych bramek.

Polski piłkarz wielokrotnie dawał wyraz szacunku dla legendy Bayernu. Podczas sobotniego meczu po zdobyciu historycznej bramki Lewandowski odsłonił koszulkę z podobizną Müllera i z napisem "Na zawsze Gerd". Z kolei w ubiegłym roku, w dniu 75. urodzin Müllera napisał w mediach społecznościowych: "Skala tego, co osiągnąłeś, motywuje mnie do pracy, aby przynajmniej zbliżyć się do Twojej wielkości. Bądź silny królu Gerdzie".

