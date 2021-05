Dziennikarka TVN utknęła w korku. Zatweetowała do Trzaskowskiego

Stołeczny ratusz chce przebudować Aleje Jerozolimskie. Przebudowa ma zostać przeprowadzona przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej. Na odcinku od ulicy Marszałkowskiej do Nowego Światu kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Więcej miejsca zyskają za to rowerzyści, dla których zostanie wytyczona ścieżka o szerokości 3 metrów z każdej strony. Pomiędzy jezdnią, a ścieżką zasadzony ma być szpaler drzew. Zmiany dotkną również parkujących. Po przebudowie w zatoce postojowej będzie można parkować tylko równolegle, co znacząco zmniejszy liczbę miejsc parkingowych.

Ratusz przekonuje, że w ten sposób przestrzeń bardziej przyjazna mieszkańcom – pieszym i rowerzystom.

Plany przedstawione przez władze Warszawy wzbudziły ożywioną dyskusję. Wielu komentatorów uważa, że to propozycja zupełnie nietrafiona. "Naprawdę super byłoby żyć w pięknym, zielonym, przyjaznym dla spacerowiczów i rowerzystów mieście, gdzie ludzie pozdrawialiby się z okolicznych knajpek. Problem w tym, że trzeba byłoby je od podstaw logicznie zaprojektować. A nie dostosowywać toster do zadań lodówki" – napisał ironicznie dziennikarz sportowy Krzysztof Stanowski.

Kalczyńska w korku

Do niezadowolonych z planów na Aleje Jerozolimskie dołączyła dziennikarka TVN Anna Kalczyńska. Na Twitterze opublikowała swoje zdjęcie z ogromnego korka samochodowego w centrum Warszawy.

"Przepraszam – czy można oprotestować pomysł transformacji Alej Jerozolimskich? Czy pomysły można konsultować?" – napisała na Twitterze, oznaczając warszawski ratusz i prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego.

"Gdzie niby mają podziać się Ci wszyscy, którzy o 17.30 próbują przebić się przez centrum? Podróżni z bagażami z dworca?" – pyta dziennikarka.

