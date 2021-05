Wzruszający wpis Rusin. "Mamusiu, dziękuję za wszystko!"

"Wszystkim Mamom, dziś i każdego innego dnia – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!" – napisała dziennikarka i prezenterka telewizyjna we wpisie na Instagramie.

„Cieszę się, że mogę choć trochę odwdzięczyć się mojej Mamie za te wszystkie lata, które mi poświęciła, za wyrzeczenia, za stawianie moich potrzeb ponad własnymi” – podkreśla dalej Rusin.

„Podziwiam moją Mamę za to, że wzięła cały trud wychowania i wykształcenia mnie na siebie. Bez słowa, bez oczekiwań, że »się zwróci«. Zawsze we mnie wierzyła, nigdy mnie nie ograniczała w moich fantazjach, wspierała na miarę możliwości” – wyznała dziennikarka.

„To dług, którego nigdy się nie spłaci, nawet jakby się bardzo chciało. Mamusiu, dziękuję za wszystko!” – dodaje Rusin we wpisie.

Zaangażowanie Kingi Rusin

Celebrytka chętnie dzieli z fanami swoimi przemyśleniami. Na początku maja, w dniu głosowania nad Funduszem Odbudowy opublikowała na Instagramie zdjęcie na którym zapozowała na tle lazurowego morza z egzemplarzem konstytucji w dłoniach. "Tańce na grobie Konstytucji i Krajowy Program Odbudowy (KPO) czyli nie dajmy się oszukać PIS-owi!" – zaapelowała.

W kwietniu celebrytka zajęła się kwestią Rzecznika Praw Obywatelskich. W parlamencie ruszyła wówczas po raz kolejny procedura powołania nowego RPO, a grupa posłów Prawa o Sprawiedliwości złożyła do TK wniosek o zbadanie zgodności tej sytuacji z konstytucją.

Rusin napisała wówczas, że wniosek PiS to "dorzynanie kolejnej instytucji demokratycznego państwa prawa". "Tymczasem w Polsce wykorzystuje się tragedię pandemii do odwrócenia uwagi i dorzyna się kolejną instytucję demokratycznego państwa prawa. Zgodnie z wolą rządzących nastąpi upadek niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Rządzący dokonają tego rękami kadłubowego Trybunału NIEkonstytucyjnego, w którego składzie mamy dublerów, Krystynę Pawłowicz i Piotrowicza. Widok prokuratora stanu wojennego musztrującego niezależnego rzecznika obywateli, broniącego na co dzień resztek państwa prawa, przejdzie do historii hańby. PiS rekomenduje na stanowisko rzecznika WSZYSTKICH obywateli (również niewierzących czy homoseksualnych)... posła PiS" – relacjonowała dziennikarka.

