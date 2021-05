"Dziś Anna by świętowała". Wzruszające wspomnienie Natalii Kukulskiej

26 maja przypada Dzień Matki. Tego dnia wiele gwiazd postanowiło uczcić swoje mamy, publikując w mediach zdjęcia i wspominkowe wpisy.

Kukulska: Uwielbiam to zdjęcie

"Uwielbiam to zdjęcie. Słodko niby niepozowane... jestem na nim – cytując klasyka – „głęboko w środku gdzieś” 😜. Załapał się też kineskopowy telewizor. A na nim Wiadomości – takie, że wczoraj Jarek obchodziłby 77 urodziny, dziś Anna by świętowała dzień mamy" – napisała wokalistka. Kukulska pokazała zdjęcie, na którym widać jej rodziców. Mama wokalistki jest w ciąży.

Anna Jantar zginęła 14 marca 1980 około godziny 11:15 w pobliżu lotniska Okęcie w katastrofie samolotu Ił-62 „Mikołaj Kopernik” lecącego z lotniska JFK z Nowego Jorku do Warszawy, przy podejściu do lądowania. Uchodziła za ikonę muzyki pop polskiej estrady. Zaliczana do grona popularnych i słynnych polskich piosenkarek lat 70. XX wieku.

Wylansowała takie przeboje jak m.in.: „Tyle słońca w całym mieście”, „Nic nie może wiecznie trwać”, „Staruszek świat” czy „Najtrudniejszy pierwszy krok”. Występowała m.in. w Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, Irlandii, Jugosławii, Kanadzie, NRD, RFN, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, na Węgrzech oraz ZSRR.

Wzruszający wpis Rusin. "Mamusiu, dziękuję za wszystko!"

Dzień Matki świętuje też Kinga Rusin. Dziennikarka podzieliła się z fanami osobistym wpisem z okazji Dnia Matki.

"Wszystkim Mamom, dziś i każdego innego dnia – WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!" – napisała dziennikarka i prezenterka telewizyjna we wpisie na Instagramie. „Cieszę się, że mogę choć trochę odwdzięczyć się mojej Mamie za te wszystkie lata, które mi poświęciła, za wyrzeczenia, za stawianie moich potrzeb ponad własnymi” – podkreśla dalej Rusin.

„Podziwiam moją Mamę za to, że wzięła cały trud wychowania i wykształcenia mnie na siebie. Bez słowa, bez oczekiwań, że »się zwróci«. Zawsze we mnie wierzyła, nigdy mnie nie ograniczała w moich fantazjach, wspierała na miarę możliwości” – wyznała dziennikarka.

