Kolejne odejście z The Voice of Poland. Mocne przetasowanie w składzie jury

Urszula Dudziak była trenerem jedenastej edycji "The Voice of Poland", a wcześniej w pierwszej odsłonie show „The Voice Senior”. Jak informuje portal Wirtualne Media, nie zobaczymy jej już w dwunastej edycji programu.

Wcześniej pojawiła się informacja, że w emitowanym na antenie TVP2 "The Voice of Poland" nie pojawi się również Michał Szpak, który zasiadał na fotelu jurora od ósmej edycji programu.

Jak donoszą Wirtualne Media, na chwilę obecną nie jest znany skład trenerów. Oprócz Dudziak i Szpaka w jedenastej edycji jurorami byli Tomson i Baron oraz Edyta Górniak.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że gronie potencjalnych trenerów "The Voice of Poland 12" zasili Rafał Brzozowski i Sylwia Grzeszczak.

Show TVP2

"The Voice of Poland" cieszy się niesłabnącą popularnością wśród widzów. Ostatnią, jedenastą edycję programu (zakończoną w grudniu 2020r.) oglądało średnio 1,90 mln osób. W porównaniu do dziesiątej serii widownia show wzrosła o 70 tys. TVP2 w czasie emisji programu była zdecydowanym liderem rynku zarówno w 4+, jak i w 16-49. Wpływy z reklam wyniosły 17,16 mln zł.

Poprzednią edycję "The Voice of Poland" prowadzili Tomasz Kammel i Maciej Musiał. Jako współprowadzący w programie pojawili się także: Adam Zdrójkowski i Małgorzata Tomaszewska.

Dwunasty sezon "The Voice of Poland" pojawi się w TVP2 najprawdopodobniej jesienią tego roku. Obecnie odbywają się castingi do projektu, które już zmierzają ku końcowi.

