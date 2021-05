Dziennikarka TVP opublikowała zdjęcie ze szczepienia. "Dziękuję Mamo za delikatne ukłucie"

„Dziś podarowałam Mamie najpiękniejszy prezent... zdrowie” – napisała Karolina Pajączkowka na Instagramie.

„Dziękuję Mamo za dar od Ciebie – bezpieczeństwo i.. delikatne ukłucie” – czytamy dalej we wpisie dziennikarki, którą zaszczepiła właśnie jej mama, pielęgniarka. Z wpisu wynika, że prezenterka otrzymała wczoraj już drugą dawkę szczepionki, firmy Moderna.

Pajączowska o sytuacji służby zdrowia

Prezenterka TVP wiele razy dzieliła się z internautami w mediach społecznościowych swoimi przemyśleniami, m.in. na temat sytuacji w służbie zdrowia.

Na początku roku Pajączkowska w emocjonalnym wpisie skrytykowała zagraniczne podróże celebrytów, którzy w trakcie pandemii publikowali zdjęcia z egzotycznych miejsc.

Na swoim Instagramie prezenterka opublikowała zdjęcia z wakacji i zestawiła je z fotografią pracowników służby zdrowia, w tym swojej mamy. "Zanzibary, Meksyki i inne. Kto z nas nie marzy o rajskich wakacjach w tych trudnych czasach? Obecnie internet zalewany jest codzienną porcją zdjęć z tropików i »wakacji życia, bo przecież nikomu krzywdy nie robię«" – napisała dziennikarka.

"Po prawo zdjęcie mojej Mamy... Bohaterki, opiekunki, altruistki. Właśnie TAK wyglądają Zanzibary tysięcy pracowników służby zdrowia! Błagam... Tu nie chodzi o to, co kto może i na co kogo stać... Tu chodzi o SOLIDARNOŚĆ. I właśnie tej solidarności domagam się dla mojej Mamy i tysięcy bohaterów walczących w najtrudniejszych czasach naszych dziejów. DZIĘKUJĘ, że jesteście" – napisała Pajączkowska do swoich fanów.

