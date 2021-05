Kosiniak-Kamysz ma pretensje ws. koncertów. Niedzielski: Proszę dokładnie doczytać przepis

"Dlaczego mecz na stadionie mogą zobaczyć tysiące kibiców, a na koncert może wejść tylko 250 osób? Gdzie tu logika? Pyta branża eventowa. Zainterweniuję niezwłocznie u ministra @a_niedzielski, by zmienić absurdalne przepisy. Bądźmy odpowiedzialni i stosujmy te same zasady!" – napisał wieczorem na Twitterze lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Niedzielski odpowiada

Na ten zarzut zareagował minister zdrowia Adam Niedzielski. "Proszę dokładnie doczytać przepis rozporządzenia. Limit 250 osób dotyczy tylko sytuacji, w której nie ma numerowanych miejsc. W przypadku amfiteatrów czy innych widowni z numerowanymi miejscami na otwartym powietrzu limit wyznacza 50 proc. całkowitej pojemności" – napisał Niedzielski, kierując swoje słowa do Kosiniaka-Kamysza.

Wspólna konferencja

W środę przedstawiciele branży estradowej wystąpili na wspólnej konferencji z politykami Koalicji Obywatelskiej. Posłanka Monika Wielichowska mówiła, że branża muzyczna od ponad 14 miesięcy ze względu na pandemię jest pozbawiona możliwości wykonywania swojej pracy. – Tysiące ludzi, którzy wytwarzają ponad 3,5 proc. PKB, pozostało bez możliwości zarobkowania, z kredytami i z niepewną przyszłością – powiedziała.

Przypomniała, że we wtorek ukazało się rozporządzenie w sprawie możliwość organizowania koncertów w plenerze. – I rzeczywiście rząd otworzył koncerty, ale – jak to zwykle bywa – diabeł tkwi w szczegółach. Jeżeli przyjrzeć się zapisom, gdzie na koncercie plenerowym może być 250 osób – bez możliwości ustawienia gastronomii, to powoduje, że koncerty nadal nie będą się odbywać – oceniła Wielichowska.

Zmiany w rozporządzeniu

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 4 czerwca 2021 r. na otwartym powietrzu będzie można prowadzić działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0). Tym samym usunięto dotychczas obowiązujący zapis, który wykluczał z odmrożenia działalność grup cyrkowych i zespołów muzycznych.

Koncerty i widowiska cyrkowe w plenerze będą mogły być organizowane pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni – z tym że nie więcej niż połowy miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m między widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób. Uczestnicy wydarzenia będą musieli mieć zakryte usta i nos, ponadto nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków.

Do limitu 250 osób nie będą wliczane osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

