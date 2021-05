Wałęsa opublikował wiersz. "Zwyciężysz komunę sobą"

W maju Lech Wałęsa sporządził listę swoich "indywidualnych osiągnięć". – Co by było, gdybym tego tak nie wykonał i posłuchał oponentów w tamtym czasie i dziś wymądrzających się – pytał na Facebooku. Dalej były polityk zaprezentował swoim czytelnikom siedem sukcesów, które – jak przekonuje – skonfliktowały go z otoczeniem i rzuciły na niego rozmaite podejrzenia.

Echem w sieci odbiło się także zamieszczone przez niego w internecie nietypowe ogłoszenie o pracę, w którym domagał się 20 tys. złotych za jedno spotkanie. Rubrykę "umiejętności" opatrzono treścią: "Consulting/ Doradztwo Prelegent". Wałęsa zaoferował "szkolenia z przywództwa", spotkania motywacyjne w gronie rodzinnym, jak również płatne rozdawanie autografów i pozowanie do wspólnych zdjęć, ale także "promocję dla firm w ramach wspierania polskiej gospodarki za granicą".

"Lechu. Tyś walczył dla idei"

Teraz Wałęsa zaprezentował na swoim profilu nutkę poezji. Poniżej treść wiersza (pisownia oryginalna).

"W próżności, mojej czy może się nie podobać?.

Lechu. Tyś walczył dla idei

Długie lata bez nadziei

Ciągle byłeś człowiek mały

Aż nadszedł czas chwały

Na szczyt wyniosły Cię boje

Stałeś się człowiekiem sławnym

W kraju, związkowcem wytrawnym

Tak samo myślała zagranica

Upartość z zawziętością czyli przylbica

Nie została przez komunę zdarta

Twa dusza była. rogata i uparta

Stałeś się znany przed światem

W zamian blask ducha pokryło szkarłatem

I Nobel trafił w Twe ręce

Gdy Ty pokojowo, walczyłeś w męce

Skąd czerpałeś na to siły

Jakie duchy podpowiadając ci mówiły

Że zwyciężysz komunę sobą

A lud pójdzie za Tobą"

facebookCzytaj też:

Tygodnik Urbana chce zatrudnić Wałęsę. "Większość zachęca mnie by się zgodzić"Czytaj też:

"To ja, ja, ja". Wałęsa opublikował listę swoich "indywidualnych osiągnięć"