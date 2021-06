Agustin Egurrola w jury nowego show TVP

„You can dance – nowa generacja” to polska wersja formatu „So you think you can dance. The next generation” – reality-show mającego na celu wyłowienie wszechstronnie uzdolnionych tancerzy w wieku od 8 do 13 lat. Jego formuła ma być podobna do programu "You can dane. Po prostu tańcz", który przez wiele lat był emitowany w TVN. Program był niezwykle popularny.

Egurrola w roli głównej

Telewizja Polska we wtorkowym „Pytaniu na śniadanie” poinformowała, że przewodniczącym jury „You can dance - nowa generacja” będzie Agustin Egurrola. Choreograf wiosną br. był jednym z jurorów trzeciej edycji „Dance Dance Dance”, wcześniej związany był z Telewizją TVN, gdzie m.in. oceniał uczestników „You can dance. Po prostu tańcz!”.

W tej chwili nie są znani pozostali jurorzy show. Nie wiadomo też, kto poprowadzi program.

Castingi już wkrótce

Telewizja Polska w czerwcu przeprowadzi otwarte castingi do projektu, które odbywać się będą w Szczecinie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Lublinie i Warszawie między 9 a 29 czerwca 2021 roku. Każdy z castingów potrwa dwa dni. Pierwszego dnia odbywa się rejestracja kandydatów i precasting. Osoby, które przejdą precasting będą miały możliwość zaprezentowania się przed jury następnego dnia – podaje serwis wirtualnemedia.pl.

Grupa 50 uczestników weźmie udział w Akademii Tańca. Spośród tej grupy wołoniona zostanie finałowa szesnastka. Zwycięzca programu otrzyma 100 tys. zł.

Portal wirtualnemedia.pl podaje, że „You can dance - nowa generacja” będzie można oglądać w jesiennej ramówce 2021 roku w TVP1 lub TVP2.

