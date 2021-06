Polska aktorka będzie gwiazdą hollywoodzkiej produkcji

Joanna Kulig to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Po wielkim sukcesie "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego wymieniana była jako kandydatka do oscarowej nominacji za główną rolę kobiecą.

Polka robi obecnie zagraniczną karierę, którą rozpoczęła zaraz po urodzeniu swojego pierwszego dziecka. Zagrała już w netfliksowej produkcji "The Eddy" autorstwa zdobywcy Oscara za "La La Land" Damiena Chazelle, gdzie wcieliła się w mieszkającą w Paryżu piosenkarkę.

Z najnowszych doniesień wynika, że aktorka otrzymała kolejną propozycję. Tym razem ma wcielić się w jedną z głównych ról w komedii romantycznej "She Came To Me", którą wyreżyseruje Amerykanka Rebecca Miller. W obsadzie oprócz Polki są takie gwiazdy jak Anne Hathaway, Marisa Tomei, Tahar Rahim i Matthew Broderick (prywatnie mąż Sary Jessiki Parker).

Muzykę do filmu skomponuje dwukrotny zdobywca Oscara za "Kształt wody" i "Grand Budapest Hotel", Alexandre Desplat. Zdjęcia ruszą jesienią tego roku w Nowym Jorku.

Współczesna komedia romantyczna

Film "She Came to Me" zapowiadany jest jako "prawdziwie współczesna komedia romantyczna". Będzie to wielopokoleniowa historia osadzona na tle Nowego Jorku.

Wśród bohaterów znajdziemy między innymi cierpiącego na blokadę twórczą kompozytora, który odkrywa swoją pasję po "jednonocnej przygodzie", parę nastolatków za wszelką cenę chcącą udowodnić rodzicom, że ich uczucie nie jest jedynie młodzieńczym zauroczeniem i kobietę, która pozornie osiągnęła w życiu wszystko, brakuje jej jednak miłości.

