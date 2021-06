Czy ktoś wygrał "szóstkę"? Wyniki Lotto w czwartek 10 czerwca 2021

Niżej sprawdzisz wyniki losowania Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa z 10 czerwca 2021.

Wyniki Lotto 10.06.21 – Lotto:

W losowaniu w grze Lotto w dniu 10 czerwca 2021 wylosowano następujące liczby: 3, 4, 14, 31, 41, 46.

Wyniki Lotto 10.06.21 – Lotto Plus:

W losowaniu w grze Lotto Plus w dniu 10 czerwca 2021 wylosowano następujące liczby: 10, 16, 21, 24, 30, 47.

Wyniki Lotto 10.06.21 – Multi Multi:

W grze Multi Multi w dniu 10 czerwca 2021 o godzinie 14:00 wylosowano następujące liczby: 13, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 44, 55, 58, 61, 67, 70, 72. Plusem jest liczba 21.

Natomiast o godzinie 21:50 wylosowano liczby: 2, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 32 34, 36, 43, 49, 57, 59, 67, 74, 78, 79, 80. Plusem jest liczba 23.

Wyniki Lotto 10.06.21 – Ekstra Pensja:

W losowaniu w grze Ekstra Pensja w dniu 10 czerwca 2021 roku wylosowano następujące liczby: 4, 6, 9, 11, 30. Ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra Pensji jest 2.

Wyniki Lotto 10.06.21 – Ekstra Premia:

W losowaniu w grze Ekstra Premia w dniu 10 czerwca 2021 roku wylosowano następujące liczby: 3, 20, 22, 31, 33. Ostatnią liczbą wylosowaną w Ekstra Premii jest 2.

Wyniki Lotto 10.06.21 – Kaskada:

W grze Kaskada w dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00 wylosowano następujące liczby: 1, 3, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Natomiast o godzinie 21:50 wylosowano liczby: 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.

Wyniki Lotto 10.06.21 – Mini Lotto:

W losowaniu w grze Mini Lotto w dniu 10 czerwca 2021 roku wylosowano następujące liczby: 14, 25, 34, 35, 38.

Wyniki Lotto 10.06.21 – Super Szansa:

W grze Super Szansa w dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 14:00 wylosowano następujące liczby: 3, 2, 7, 9, 6, 4, 8. Natomiast o godzinie 21:50 wylosowano liczby: 7, 9, 0, 9, 7, 9, 3.

Zasady gry w Lotto. Jak grać w Lotto?

Lotto to najpopularniejsza gra Totalizatora Sportowego, która oferuje bardzo wysokie wygrane. Trzeba jednak trafić sześć liczb. Jednocześnie jest to najstarsza z gier losowych w Polsce. Losowania Lotto są we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21:50. Zasady Lotto są bardzo proste.

W losowaniu bierze udział 49 kul. W zakładach prostych typuje się 6 z 49 liczb, a w zakładach systemowych 7 do 12 liczb. Opłata za jeden zakład to 3 zł, przy czym 25% to dopłata na rozwój sportu. Gracz wygrywa w Lotto, jeśli trafi 3, 4, 5 lub 6 trafień.

Do czasu wprowadzenia Eurojackpot, Lotto generowało największe wygrane w Polsce. Wszystko za sprawą mechanizmu kumulacji, która zapewnia zwiększanie puli za szóstkę, gdy w poprzednim losowaniu nikt nie trafił.

Zasady gry w Multi Multi

W Multi Multi losowanych jest 20 z 80 liczb. Gracz typuje od 1 do 10 liczb. Przy prawidłowym wytypowaniu wszystkich 10 liczb gracz wygrywa główną wygraną wynoszącą nawet kilka milionów złotych.

Ekstra Pensja – zasady

Nagrodą w Ekstra Pensji jest pensja wypłacana raz w miesiącu w wysokości od 10 tys. zł do 50 tys zł. Żeby wziąć udział w Ekstra Pensji należy zaznaczyć liczby w dwóch pulach. Pierwsza pula składa się z 35 liczb. W niej należy zakreślić pięć. Druga pula składa się z czterech liczb, z których wybiera się tylko jedną. Wygrane wypłacane są już od trafienia dwóch liczb w pierwszej puli. Aby wygrać główną stawkę należy trafić 5 z 35 liczb w pierwszej puli i 1 z 4 w drugiej puli.

Super Szansa – zasady

Losowania Super Szansy odbywają się dwa razy dziennie o 14:00 i 21:40 każdego dnia. Aktywowany numer bierze udział w losowaniu w tym samym terminie, w którym odbywa się wybrana gra główna, czyli np. jeśli gracz bierze udział w losowaniu Multi Multi, to jego numer Super Szansy zaznaczony na kuponie bierze udział w losowaniu, które odbędzie się w tym samym terminie. Koszt aktywowania Super Szansy wynosi 2 zł, a do zdobycia są nawet dwa miliony złotych.

