"Jak pani może misgenderyzować moich gości?" Starcie Żukowskiej ze Stanowskim

Polityk Lewicy zapytała za pośrednictwem mediów społecznościowych, ile procent gości Stanowskiego w programie "Hejt Park" stanowią kobiety. Natychmiast udzieliła odpowiedzi. – "W programach prowadzonych przez Pana – do tej pory zero" – napisała. "Nigdy nie zaprosił Pan kobiety. Boi się Pan, czy co?" – dopytywała Żukowska.

Stanowski szybko odniósł się do jej słów. "Z tego co wiem, czterech moich gości identyfikowało się jako kobiety, więc proszę usunąć ten nieprzyjemnych dla nich tweet" – napisał dziennikarz.

Żukowska nie dawała jednak za wygraną, domagając się, żeby wymienił, które to osoby. "Proszę je wymienić" – zażądała poseł Lewicy.

"To jest ich prywatna sprawa, nie rozumiem jak pani może misgenderyzować moich gości i jeszcze chcieć ich wytykać palcami w tym nietolerancyjnym społeczeństwie" – skwitował Stanowski.

Hitowy odcinek "Hejt Parku" z Jasiem Kapelą

Krzysztof Stanowski ujawnił kilka dni temu, że zarobił ponad 20 tys. zł na odcinku Hejt Parku z udziałem Jasia Kapeli. Okazało się, że lewicowy aktywista domaga się 10 tys. zł zapłaty.

Publicysta "Krytyki Politycznej" i "poeta" Jaś Kapela był gościem Krzysztofa Stanowskiego pod koniec maja. Motywem przewodnim programu była opłata reprograficzna, którą popiera Kapela. Dyskusja obfitowała jednak w cały szereg kuriozalnych wypowiedzi publicysty. Jeden z wątków rozmowy dotyczył wysokich zarobków najlepszych piłkarzy świata. Za przykład posłużył rozmówcom Robert Lewandowski, który jego zdaniem powinien być obciążony podatkiem w wysokości 90 proc.

Występ lewicowego aktywisty szybko stał się hitem w internecie. Do tej pory odcinek obejrzano już ponad 2 miliony razy.

