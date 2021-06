"A ja z pretensjami do niej...". Prezydent skomentował doniesienia o ślubie córki

W mediach pojawiły się niedawno nowe doniesienia na temat córki prezydenta – Kingi Dudy. Plotkarskie serwisy informowały, że prawniczka rozstała się ze swoim partnerem. Ostatnio pojawiła się z kolei plotka, że planuje ślub, który miałby się odbyć już w czerwcu.

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się wywiad z Iloną Jabłońską, właścicielką firmy organizującej śluby i wesela. Kobieta potwierdza, że w środowisku mówi się, iż ślub Kingi Dudy odbędzie się już niebawem w podkrakowskich Niepołomicach.

– Na internetowych forach ślubnych krąży niepotwierdzona oficjalnie informacja, że w czerwcu w Niepołomicach córka prezydenta wychodzi za mąż. W branży weselnej też się o tym mówi, choć nie wiem, czy są to tylko pogłoski, czy prawda. Ci, którzy są tego pewni, wieszczą, że po tym wydarzeniu limit gości weselnych może się obniżyć – mówi w rozmowie z dziennikiem Jabłońska.

"Na weselnych forach internetowych wrze o ślubie Kingi Dudy. Wiele osób przypuszczalny ślub Dudy łączy ze złagodzeniem obostrzeń weselnych" – czytamy dalej w "Wyborczej".

Prezydent Duda: Cyrk

Do sprawy postanowił odnieść się sam prezydent Andrzej Duda. Na swoim Twitterze opublikował żartobliwy wpis, którym uciął wszelkie spekulacje na ten temat

"Kinga wczoraj się mnie pyta, czy wiem z kim ma być ten ślub, o którym piszą. A ja z pretensjami do Niej, że zaproszenia nie dostałem, na ten ślub, o którym piszą. Cyrk" – napisał prezydent, dołączając do swojego postu link do artykułu, który opublikowano na jednym ze znanych serwisów plotkarskich.

twitterCzytaj też:

Plan Kingi Dudy. "Kaczyński da zielone światło"Czytaj też:

Tak pracuje Kinga Duda. Są pierwsze zdjęcia z Pałacu PrezydenckiegoCzytaj też:

Owsiak pisze do Kingi Dudy. "Może o tym nie wiedziałaś? To teraz już wiesz"