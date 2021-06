"Nie oswoję się z życzeniami śmierci". Racewicz odpowiada na hejt po zaszczepieniu syna

7 czerwca ruszyły szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jak dotąd najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia przeciwko COVID-19. Z możliwości zaszczepienia się skorzystał 13-letni syn Joanny Racewicz. Dziennikarkę spotkała za to fala hejtu. Jeden z internautów życzył jej nawet śmierci.

Hejterskie komentarze

Racewicz postanowiła odnieść się do krytki – która jak wskazuje – momentami przekroczyła granice.

„Joanna Racewicz w ogniu krytyki po zaszczepieniu syna”- czytam tytuły w kilku portalach. Pochlebia mi uwaga, a próbkę „krytyki” zamieszczam obok. Z podkreśleniem szczególnie ulubionej przeze mnie argumentacji. Przecież to ona jest prawdziwym DNA krytyki, prawda? Czy jestem zdruzgotana? NIE. Przyparta do muru siłą przekazu? TEŻ NIE. Zaskoczona impetem? NIEKONIECZNIE. Raczej smutna i zażenowana poziomem wiedzy i rozmiarami „spiskowej” propagandy. O nienawiści już nawet nie mówię. Nie, nie oswoję się z hejtem i życzeniami śmierci. Jeśli autor ma odwagę życzyć mi „zdychania w męczarniach” - niech zmierzy się z życzeniami powrotu do zdrowia, które - tego jestem pewna - na pewno od Was dostanie. Bądźcie zdrowi" – napisała rozgoryczona dziennikarka na Instagramie. Do wpisu Joanna Racewicz dołączyła niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się po tym, jak zaszczepił się jej syn.

Oto niektóre z nich: "Mina pani syna mówi wszystko. Myślałam, że jest pani mądrą kobietą, ale się bardzo pomyliłam. Jeśli rzeczywiście został zaszczepiony, niech Bóg ma go w swej opiece"; "Medialna prostytutka"; "Będę wdzięczny, jeżeli zdechniesz w męczarniach".

