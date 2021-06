Będzie film o Magdzie Gessler? "Kilka propozycji od producentów"

W rozmowie z "Wprost" Magda Gessler ujawniła, że dostała „trzy, a nawet cztery” propozycje od producentów, którzy chcieliby przenieść na duży ekran jej biografię. Restauratorka mówi, że propozycje traktuje poważnie, zaś od filmu, gdyby powstał, „osobiście by się nie oderwała”.

– Film z pięknym jedzeniem, pejzażami, wzlotami i upadkami, szczerością, która wcale nie jest tak oczywista – wskazuje Gessler.

Gessler pisze książki

Film stanowiłby kontynuację opowieści o życiu Magday Gessler, która promuje obecnie swoją autobiografię "Magda". Współautorem książki jest Dominik Linowski. "Opisuje małżeństwa, związki (w tym głośny romans z jednym z najbardziej znanych polskich aktorów), rodzinne tragedie, które ją spotkały, rozłąkę z dziećmi i wybory między nimi, a pracą, których regularnie dokonywała" – tak brzmi opis autobiografii Gessler.

W rozmowie z „Wprost” restauratorka ujawniła także, że pisze kolejną książkę. – Tym razem będzie to pozycja o moim życiu już po debiucie w telewizji. O tym, że muszę przecież jednak polegać na ludziach, a oni – w momencie gdy dostają życiową szansę, by przy mnie być – są w stanie zrobić wiele, żeby mnie zniszczyć – mówi gwiazda.

"Życie nie było idealne"

Magda Gessler przyznaje, że choć dziś jest na szczycie, jej życie nie zawsze było proste. – Najwięcej w życiu dały mi moje dzieci i w życiu to ich oceny bałam się najbardziej. Choć Tadeusz i Lara bardzo różnie reagowali na moje decyzje. Było im z tym źle. Wiele przeszliśmy. Czasami patrzę na zdjęcia i czuję ból, że czas, który powinnam spędzać bardzo blisko nich, spędzałam w innym miejscu. Ale z drugiej strony gdyby nie to, nie byłoby mnie. Naszego życia. Tego, co możemy teraz wspólnie przeżywać. Moje życie naprawdę nie było idealne – podkreśla.

Czytaj też:

"Nie oswoję się z życzeniami śmierci". Racewicz odpowiada na hejt po zaszczepieniu synaCzytaj też:

"Oprzyj się s*ko, wejdę od tyłu”. Pereira wypomniał Durczokowi szokujące słowa