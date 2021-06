Piróg: Muzycy, którzy grali u Hitlera, też grali tylko muzykę. Ale jednak dla Hitlera

Jesienią na antenę TVP2 powrócą programy z serii "The Voice", dojdzie jednak do zmian w jury: zarówno Michał Szpak, jak i Andrzej Piaseczny zostaną zastąpieni w rolach jurorów. Według nieoficjalnych doniesień wokaliście stracili pracę przez głośne manifestowane poglądów politycznych, które nie były spójne z profilem stacji.

"Wyszli z bagna"

Tancerz i choreograf Michał Piróg nie ukrywa, że nie przyjąłby oferty współpracy z TVP. W rozmowie z "Jastrząb Post" prowadzący "Top Model" skomentował odejście Szpaka i Piaska z "The Voice". Jego zdaniem dobrze się stało.

– Ja zawsze się cieszę, jak komuś się uda wyjść z bagna. Sam program wydaje się być super i pewnie taki jest. Miałem przyjaciela, który był w programie "The Voice of Poland" i dobrze to wspominał. Bo to jest bardzo profesjonalny program. Na pewno szkoda, że wyraziste osoby, znające się na tym co robią, nie są dalej jurorami, tylko ze względu na to, że coś tam powiedziały, albo myślą trochę inaczej. Ale też nie wiemy, jakie były powody tego zwolnienia – mówi celebryta.

Dalej Piróg porównał pracę w TVP do... występowania przed Adolfem Hitlerem: – Ja mogę powiedzieć z własnej perspektywy – nieważne, jak dobry bym był, to nie chciałbym tam siedzieć. Ale to jest mój pogląd. Nie znam poglądów ani Andrzeja, ani Michała w tej kwestii, może im to nie przeszkadzało. Może mają do tego podejście, że to jest tylko i wyłącznie rozrywka. Ja niestety nadal uważam, że muzycy, którzy grali u Hitlera, też grali tylko muzykę, ale jednak grali ją dla Hitlera.

