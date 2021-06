Gwiazda "Dzień dobry TVN" pożegnała się z widzami. "Czas na życiowe zmiany"

Barbara Pasek od 2019 r. prowadziła cykl związany z show biznesem w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka podjęła decyzję o odejściu z programu i podzieliła się tą informacją w mediach społecznościowych. Jak podkreśliła, właśnie nadszedł czas na zmiany w jej życiu.

"Dzień dobry WAKACJE!!! To jest początek mojego nowego etapu życia, a początki zawsze łączą się z jakimś końcem. Dziś jest moje ostatnie wejście w znanej Wam roli – w cyklu ShowBiz Info w Dzień Dobry TVN nie tylko w tym sezonie. Po mocnych doświadczeniach ostatnich miesięcy w życiu prywatnym, o których pisałam Wam na blogu, poczułam, że to czas na życiowe zmiany" – napisała do swoich fanów.

Dodała jednak, że nie odchodzi na dobre z programu śniadaniowego i już wkrótce pojawi się tam w nowej roli.

"Dlatego między innymi żegnam cykl, z którym byłam związana serduchem przez tyle lat. Natomiast podkreślam CYKL, bo nie żegnam całkiem Dzień Dobry TVN ani stacji TVN, ani z pewnością moich wspaniałych Rozmówców i Widzów – to dopiero początek. Dziękuję każdemu, kto był ze mną w tej formule – podkreślam, przed nami więcej tylko inaczej. Tą decyzją robię więcej przestrzeni, która jest niezbędna, żeby mieć tryb życia o jakim marzę, a także, żeby zrobić miejsce na NOWE. Wywiady z serca, projekty, pomysły i niespodzianki LOSU" – dodała.

Co jest powodem zmian?

Dziennikarka od kilku tygodni promuje w swoich social mediach swoją pierwszą książkę, a także ma za sobą pierwsze spotkanie z czytelnikami.

"Ktoś zapyta: kto dobrowolnie rezygnuje ze stałego, pewnego cyklu telewizyjnego? Odpowiem – osoba, która właśnie wydała książkę, którą czytają teraz tysiące ludzi i wierzy w to, co w niej pisze. A piszę o tym, że podążanie za głosem serca jest najważniejsze. Nie ważne co i kto o tym myśli i nie ważne, czy „na chłopski rozum” to ma sens i czy bezpieczny port, który opuszczamy jest zjawiskowo piękny. Mój głos serca ciągnie mnie po prostu już do kolejnego etapu – do opowiadania telewizyjnie nieco innych tematycznie historii, do trybu życia, który będzie bardziej elastyczny, do zapierających dech w piersiach przeżyć w różnych miejscach świata, do wspierania ludzi w ich drodze po marzenia i piękne życie, do pisania książek, przy których śmiejecie się i płaczecie oraz do bycia na ekranach tylko w swojej najbardziej autentycznej odsłonie. A do tego wszystkiego potrzeba zmian, których się nie boję, bo Los nam sprzyja, kiedy żyjemy w zgodzie ze sobą – jestem tego absolutnie pewna" – podsumowała Pasek.

Czytaj też:

Znana dziennikarka odchodzi z TVN24. Jej narzeczony pracuje w TVPCzytaj też:

Będzie film o Magdzie Gessler? "Kilka propozycji od producentów"Czytaj też:

Ida Nowakowska gospodynią nowego show TVP