Koniec walki. Nowe informacje o stanie zdrowia Kazika

Grupa Kult we wtorek 15 czerwca poinformowała, że jest zmuszona przełożyć koncerty zaplanowane na najbliższe dni. "Bardzo nie lubimy przekazywać takich informacji. Jednak niestety z powodu nagłej niedyspozycji wokalnej Kazika jesteśmy zmuszeni przełożyć jutrzejszy (16 czerwca) koncert Kult Akustik w łódzkim Klubie Wytwórnia, a także zaplanowany na dzień później koncert w CKK Jordanki w Toruniu. Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, jednak w tej sytuacji zdrowie Kazika jest dla nas najważniejsze" – napisano na facebookowym profilu zespołu.

Niepokojące zdjęcie

"W środę na profilu zespołu pojawiło się zdjęcie Kazika w masce przypominającej tlenową. W rzeczywistości jest to nebulizator z pojemnikiem na sól fizjologiczną lub wziewny steryd, co wspomaga leczenie kataru" – opisywał serwis gwiazdy.wp.pl. Post został okraszony napisem: "WALKA TRWA". Pod wpisem pojawiły się liczne komentarz z życzeniami powrotu do zdrowia dla Staszewskiego.

Powrót na scenę

Dziś portal serwis gwiazdy.wp.pl donosi, że Kazik Staszewski po chorobie gardła i utracie głosu, wrócił już na scenę, a jego stan zdrowia pozwala mu na długie występy. Dotychczas odbyły się dwa koncerty Kultu – w Poznaniu i Łodzi. Trwały około trzech godzin, wybrzmiało ponad 30 utworów grupy.

"Bez większego problemu śpiewał przez prawie trzy godziny, prowadząc publiczność przez najróżniejsze okresy w historii grupy, przeplatając nowsze utwory wielkimi przebojami sprzed trzech czy czterech dekad. (...) Staszewski ani przez moment nie dał odczuć, że z jego głosem jest coś nie tak i nie wspominał o swojej niedawnej chorobie" – czytamy na serwis gwiazdy.wp.pl.

Czytaj też:

"Uwierzę, jak wyjdę na scenę". Kazik o powrocie koncertówCzytaj też:

Lider zespołu Bayer Full: Chory w szpitalu też potrzebuje muzykiCzytaj też:

Spór o koncerty. Owsiak przyznaje rację Kultowi i... organizuje festiwal tylko dla zaszczepionych