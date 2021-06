Kumulacja w Lotto rozbita. Szczęśliwiec wygrał blisko 25 milionów

W losowaniu w grze Lotto w dniu 22 czerwca 2021 wylosowano następujące liczby: 9, 10, 14, 23, 25, 44. Kumulacja rosła aż od 22 maja.

Ostatecznie wylosowane liczby znalazły się na kuponie osoby, która zagrała na chybił trafił w punkcie LOTTO mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 84 w Ostrowcu Świętokrzyskim. To już trzeci Lottomilioner na koncie tego miasta. W tym czasie oprócz trafionej „szóstki” wartej ponad 24,4 mln zł gracze Lotto trafili także prawie 830 tys. wygranych niższych stopni na łączną kwotę ponad 31 mln zł.

"Dzięki ich grze przekazano wysokie dopłaty na fundusze celowe, m.in. ponad 20,4 mln zł na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i ponad 5,4 mln zł na Fundusz Promocji Kultury" – informuje Totalizator Sportowy.

Zasady gry w Lotto. Jak grać w Lotto?

Lotto to najpopularniejsza gra Totalizatora Sportowego, która oferuje bardzo wysokie wygrane. Trzeba jednak trafić sześć liczb. Jednocześnie jest to najstarsza z gier losowych w Polsce. Losowania Lotto są we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21:50. Zasady Lotto są bardzo proste.

W losowaniu bierze udział 49 kul. W zakładach prostych typuje się 6 z 49 liczb, a w zakładach systemowych 7 do 12 liczb. Opłata za jeden zakład to 3 zł, przy czym 25% to dopłata na rozwój sportu. Gracz wygrywa w Lotto, jeśli trafi 3, 4, 5 lub 6 trafień.

Do czasu wprowadzenia Eurojackpot, Lotto generowało największe wygrane w Polsce. Wszystko za sprawą mechanizmu kumulacji, która zapewnia zwiększanie puli za szóstkę, gdy w poprzednim losowaniu nikt nie trafił.