Steczkowska za Górniak. Zmiany w składzie jury programu TVP

"Justyna Steczkowska będzie kolejnym nowym jurorem dwunastej edycji „The Voice of Poland” obok Sylwii Grzeszczak. Tak jak w poprzednich odsłonach, widzowie w programie zobaczą także Barona i Tomsona z Afromental" – opisuje serwis wirtualnemedia.pl.

Wkrótce TVP ma podać nazwiska czwartego jurora oraz prowadzących show. Poprzednią edycję „The Voice of Poland” prowadzili Tomasz Kammel i Maciej Musiał. W gronie współprowadzących pojawiał się także Adam Zdrójkowski, który wspólnie z Małgorzatą Tomaszewską wręczał uczestnikom zaproszenia do programu.

Najnowszy sezon muzyczego show będzie można oglądać na antenie TVP jesienią.

Górniak rezygnuje

W niedzielę wieczorem w mediach społecznościowych piosenkarki Edyty Górniak pojawiło się oświadczenie, w którym przekazała, że nie pojawi się w kolejnej edycji emitowanego na antenie TVP show "The Voice of Poland".

"Przez ostatnich kilka tygodni spoczywało i ciążyło na moich ramionach kilka ważnych decyzji. Jestem bardzo Wdzięczna za zaufanie wobec jakości mojej pracy, a także szanuję i lubię atmosferę współpracy pomiędzy wszystkimi moimi Partnerami, Producentami, Podwykonawcami, Wydawcami i Reżyserami" – czytamy we wpisie artystki.

"Mimo wielu życzliwych rozmów i starań zarówno ze strony Produkcji Programu „The Voice od Poland” jak i Telewizji Polskiej, niestety nie mogłam przyjąć zaproszenia do programu w tym sezonie" – poinformowała Edyta Górniak.

"The Voice of Poland". Hitowy program TVP

"Jedenastą edycję „The Voice of Poland” na antenie TVP2 oglądać można było w soboty o godz. 20.05, w okresie od 12 września do 5 grudnia ub.r. Średnia widownia muzycznego widowiska wyniosła 1,90 mln osób, co przełożyło się na 15,13 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 15,31 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 14,15 proc. w grupie 16-59" – informują wirtualnemedia.pl.

„The Voice of Poland” na antenie TVP2 zadebiutowałw 2011 roku. Program jest adaptacją międzynarodowego formatu „The Voice” stworzonego przez Johna de Mola, który po raz pierwszy został wyemitowany w Holandii w 2010 roku.

Czytaj też:

Od Hitlera do Neuera